Московский зоопарк временно закрылся из-за сильного ветра

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Московский зоопарк временно закрыт из-за погодных условий, говорится в официальном телеграм-канале.

"Дальнейшее решение о работе учреждения будет приниматься исходя из погодных условий. Следите за новостями и будьте осторожны", - сообщает зоопарк.

Ранее стало известно о закрытии нескольких парков, включая Парк Горького, "Сокольники" и "Коломенское". Также закрываются летние веранды и кафе.

В городе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили об усилении ветра до 21 метра в секунду.