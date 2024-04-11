ФСБ сообщила о предотвращении теракта в московской синагоге

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о предотвращении теракта в столичной синагоге, при задержании убит уроженец Средней Азии, планировавший нападение.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена преступная деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего совершить теракт в культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан", - заявили в спецслужбе.

По данным спецслужбы, иностранец, "отбывая у себя на родине наказание за совершение преступления общеуголовного характера, инициативно установил контакт с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера, под влиянием которых стал разделять идеологию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации".

После освобождения из колонии в ноябре 2023 года мужчина приехал в Россию. Проживая в Москве, иностранец подготовился к совершению террористического акта: "провел разведку местности в окружении" одной из синагог в столице, а также приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, заявили в ФСБ.

В спецслужбе сообщили, что "10 апреля 2024 года при задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем".

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятии по месту его проживания обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также взрывчатые вещества", - рассказали в спецслужбе.