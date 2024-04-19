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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Москве до конца дня не будут работать летние веранды

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Москве 19 апреля не будут работать летние веранды ресторанов и кафе из-за непогоды, сообщил сайт мэрии. Чиновники сослались на прогноз, по которому в городе возможны дожди и грозы.

Руководителям предприятий общепита рекомендовано укрепить уличные конструкции и закрыть зонты.

Столичные коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Горожанам советуют не укрываться под деревьями, не парковать автомобили под рекламными щитами.

О закрытии из-за прогноза погоды сообщили Московский зоопарк и Парк Горького.

Пресс-служба Московской железной дороги МЖД сообщила о переходе на усиленный режим работы в связи со штормовым предупреждением, объявленным в ряде регионов Центрального федерального округа.

"В связи с прогнозируемыми опасными гидрометеорологическими явлениями и объявленным в центральных регионах России 19 апреля штормовым предупреждением Московская железная дорога переходит на усиленный режим работы. Предполагается, что в зону стихии попадут Брянская, Орловская, Тульская, Калужская, Московская области и Москва", - говорится в сообщении.

На магистрали сформированы 57 ремонтных бригад энергетиков, которые обеспечены необходимым оборудованием и материалами.

Организованы дополнительные осмотры путевой инфраструктуры, находящейся в зоне возможных подтоплений вблизи водоемов. Выделен дополнительный автотранспорт, который при необходимости, оперативно доставит аварийную бригаду на место. На вокзалах будет организовано оповещение пассажиров о штормовом предупреждении и мерах безопасности, отмечает пресс-служба.

Ранее в комплексе городского хозяйства сообщили, что в Москве ожидается ветер с порывами до 23 м/с в течение всего дня.

МЖД Москва Центральный федеральный округ
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