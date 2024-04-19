Московские парки закрыты из-за непогоды

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Парки Москвы закрылись в пятницу в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в Мосгорпарке.

"Уважаемые посетители! Парки закрыты в связи с погодными условиями. Об открытии парков мы сообщим дополнительно", - сообщается в телеграм-канале ведомства.

В течение всего дня в Москве прогнозируется ветер с порывами до 23 м/с.

Ранее сайт мэрии сообщил, что в Москве 19 апреля не будут работать летние веранды ресторанов и кафе из-за непогоды.