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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Московские парки закрыты из-за непогоды

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Парки Москвы закрылись в пятницу в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в Мосгорпарке.

"Уважаемые посетители! Парки закрыты в связи с погодными условиями. Об открытии парков мы сообщим дополнительно", - сообщается в телеграм-канале ведомства.

В течение всего дня в Москве прогнозируется ветер с порывами до 23 м/с.

Ранее сайт мэрии сообщил, что в Москве 19 апреля не будут работать летние веранды ресторанов и кафе из-за непогоды.

Москва
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