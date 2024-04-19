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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Москвичей предупредили об усилении ветра в предстоящие сутки

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Москве синоптики ожидают усиления ветра в пятницу, при порывах скорость ветра может достигать 23 метров в секунду, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

"Просим горожан быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

За день 18 апреля и в ночь на 19 апреля в отдельных районах города выпало до 15 мм осадков - это почти 35% месячной нормы, добавили в мэрии.

Москва
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