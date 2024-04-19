Новую Третьяковку закрыли вместе с "Музеоном" из-за непогоды

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Москве 19 апреля до конца дня закрылось здание Новой Третьяковки из-за ожидаемого шторма, сообщил телеграм-канал музея.

По этой же причине закрыли вход в парк "Музеон".

Купленные билеты в Третьяковку предлагают сдать или воспользоваться ими в течение 14 дней. 20 апреля Новая Третьяковка будет работать в обычном режиме.

В середине дня в пятницу из-за прогнозируемых дождей с грозами и сильного ветра закрылись некоторые парки столицы, сад "Эрмитаж" и Московский зоопарк. Ресторанам и кафе рекомендовали закрыть летние веранды. МЖД перешла на усиленный режим работы.