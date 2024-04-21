Более 11 млн страниц книг с генеалогическими сведениями размещено в Главархиве онлайн

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых возможностях для поиска предков у москвичей: более 11 млн страниц книг, содержащих генеалогические сведения, разместили в онлайн-сервисах Главархива.

"Информация пополняется ежемесячно", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, сейчас москвичам в онлайн-сервисе "Моя семья" доступно свыше 1000 книг, в которых содержатся генеалогические сведения за 1775-1930-е годы.

Совместно со Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой Главархив оцифровали и разместили на сервисе метрические книги и исповедные ведомости церквей Сретенского сорока Москвы, который охватывал центр столицы от Лубянки, Сретенки и Лефортово до Покровки и Новой Басманной улицы.

Эти документы позднее появятся на портале "Поиск по архивам", который ищет нужные сведения с помощью нейросети.