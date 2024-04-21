Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Более 11 млн страниц книг с генеалогическими сведениями размещено в Главархиве онлайн

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых возможностях для поиска предков у москвичей: более 11 млн страниц книг, содержащих генеалогические сведения, разместили в онлайн-сервисах Главархива.

"Информация пополняется ежемесячно", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, сейчас москвичам в онлайн-сервисе "Моя семья" доступно свыше 1000 книг, в которых содержатся генеалогические сведения за 1775-1930-е годы.

Совместно со Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой Главархив оцифровали и разместили на сервисе метрические книги и исповедные ведомости церквей Сретенского сорока Москвы, который охватывал центр столицы от Лубянки, Сретенки и Лефортово до Покровки и Новой Басманной улицы.

Эти документы позднее появятся на портале "Поиск по архивам", который ищет нужные сведения с помощью нейросети.

Сергей Собянин Москва Главархив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Собянин сообщил о начале нового этапа реставрации здания МИД

Собянин сообщил о начале нового этапа реставрации здания МИД

Открылся 46-й Московский международный кинофестиваль

Открылся 46-й Московский международный кинофестиваль

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины из-за замечания о парковке в Москве

Сильный ветер привел к падению деревьев в Москве

Сильный ветер привел к падению деревьев в Москве

До 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие два дня

До 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие два дня

Движение на внешней стороне МКАД временно закроют 18-19 апреля

Дожди и ветер ожидаются в Москве

Дожди и ветер ожидаются в Москве

"Киевская площадь" купила Центральный детский магазин на Лубянке

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в московской синагоге

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });