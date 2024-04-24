Госдолг Москвы снизился почти на 18% после погашения облигаций 72-го выпуска

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - После погашения 72-го выпуска облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа государственный долг Москвы снизился почти на 18%, или на 35 млрд рублей, сообщила "Интерфаксу" руководитель Департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

По ее словам, объем долговых обязательств города составляет около 162 млрд рублей. Из них чуть менее половины - это государственные ценные бумаги. Остальное - инфраструктурные бюджетные кредиты, полученные на льготных условиях.

Зяббарова отметила, что средства бюджетных кредитов направляются на ускоренное развитие системы московских центральных диаметров и приобретение подвижного состава для третьей и четвертой линий Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4).

Уровень долговой нагрузки Москвы - 3,8% от объема собственных доходов. Это значительно ниже предельных значений, установленных Бюджетным кодексом России.

Кроме того, Зяббарова сообщила, что столица наряду с погашением 72 выпуска выплатила доход за шестой купонный период по облигациям 73 выпуска по ставке 7,2% годовых. Размер платежа составил 374,5 млн рублей. Следующая выплата дохода - 22 октября 2024 года.

Ранее 24 апреля заммэра города, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева сообщила, что правительство Москвы погасило 72-й выпуск облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа.