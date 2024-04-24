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Москва погасила 72-й выпуск облигаций Городского внутреннего займа

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Москвы погасило 72-й выпуск облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа, сообщила заммэра столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Государственные облигации Москвы входят в число первоклассных ценных бумаг на российском долговом рынке. Город выпускает облигации более 25 лет и всегда полностью и своевременно выполняет свои обязательства. На погашение задолженности по трехлетним облигациям было направлено 35 млрд рублей. Одновременно с этим город выплатил доход за последний купонный период по ставке 6,55% на общую сумму 1,14 млрд рублей", - цитирует ее пресс-служба департамента.

Трехлетние облигации 72-го выпуска были размещены на "Мосбирже" в 2021 году. Помимо них в том же году юыди размещены пятилетние облигации на 10,4 млрд рублей (73-й выпуск) и семилетние зеленые облигации на 70 млрд рублей (74-й выпуск). Общий объем трех выпусков составил 115,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе.

Облигационные займы 2021 года выпускались в период пандемии COVID-19. С их помощью город привлек средства для ускорения темпов реализации ключевых проектов развития городской инфраструктуры. Особое место среди них занимают "зеленые" облигации Москвы - они выпущены в соответствии с российскими и международными стандартами "зеленого" финансирования, добавила Багреева.

Облигации для населения - это особый тип ценных бумаг, которые не торгуются на бирже и не подлежат перепродаже, однако в любое время могут быть выкуплены правительством Москвы у владельца по его заявке с сохранением всех выплат и накопленного от них купонного дохода, отметили в департаменте.

Мария Багреева Москва COVID-19
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