Ленобласть планирует запретить строительство малогабаритных квартир

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Ленинградская область и еще несколько регионов готовят меры по ограничению строительства квартир площадью менее 28 кв.м, сказал журналистам гендиректор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

"Если взять весь жилой фонд страны, (...) то он сбалансированный по структуре. (...) Сейчас жилищная сфера - это рыночная сфера, все определяет спрос. Конечно, стоимость жилья за последние годы выросла, доступность, платеж (...). И мы сегодня видим, что новое строительство несколько другое. (...) 53% в структуре жилья - это однокомнатные квартиры, а малогабаритные - до 28 кв.м - это где-то 23%. (...) Нам нужно, чтобы 35-40% строилось квартир на три и более человека в семье. (...) Я знаю, что сейчас готовят такие меры Ленинградская область, ряд из других десяти регионов, которые где-то близки к перегреву (спроса - ИФ)", - сообщил он.

Главное, чтобы такие меры не влияли на стоимость "квадрата", добавил он.

Ранее сообщалось, что застройщикам в Москве могут запретить возводить жилые студии площадью менее 28 кв.м и двухкомнатные квартиры менее 44 кв.м.

Эксперты считают, что из-за этого в краткосрочной перспективе маленькие "однушки" могут подорожать. В "Мире квартир" подсчитали, что в крупных городах жилье метражом до 28 "квадратов" подорожало на 11% за год. В разных городах доля таких квартир составляет от 10 до 20%.