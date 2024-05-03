В Подмосковье в ночь на субботу похолодает до минус 5 градусов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В ночь на субботу 4 мая в столичном регионе синоптики прогнозируют похолодание до минус 5 градусов, ночные морозы придут с Карского моря, вечером в субботу начнутся дожди, которые будут идти все воскресенье, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Надвигающаяся ночь будет холодной, воздух будет перемещаться с Карского моря, с Новой Земли. И, кроме того, будет маловетреная погода, поэтому в пониженных местах будет особо заметное понижение температуры. В самой Москве ночью плюс 1 - плюс 3, а по области от ноля до минус 5 градусов, ветер слабый. Именно поэтому заток холодных воздушных масс и слабый ветер обуславливают такое понижение температуры", - сказал Вильфанд.

Днем в субботу температура в Москве поднимется до плюс 12 - плюс 14 градусов.

Во второй половине дня на западе Подмосковья начнется дождь, который к полуночи придет в Москву. "Дождь небольшой, но местами умеренный. Он нудный такой, обложной, но с перерывами. И день 5 мая тоже дождливый - не сильные осадки, но монотонные", - уточнил Вильфанд.

Температура ночью в воскресенье плюс 5 - плюс 7 градусов, днем - до плюс 12 - плюс 14 градусов.

На следующей неделе, как ожидают метеорологи, температура в регионе будет соответствовать началу апреля. Умеренного потепления можно будет ждать, по предварительным расчетам, 11 и 12 мая: ночью плюс 1 - плюс 6, днем плюс 10 - плюс 15. "Но все равно такая температура на месяц отстает от своего климатического развития", - отметил Вильфанд.