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В Москве в 2024 году благоустроят 700 улиц и всего более 2,5 тысячи объектов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Москве планируют комплексно благоустроить все улицы, в 2024 пройдут работы на 700 улицах в жилых районах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра работ на улице Генерала Белова.

"Активно продолжаем работу по благоустройству московских улиц. Объем в этом году очень большой - около 700 улиц в жилых районах. Надо сделать не просто текущий ремонт, а комплексный. Надо строить тротуары, дороги, освещение. От фасада дома до фасада. Надеемся, что за ближайшие несколько лет мы оставшиеся улицы Москвы, а их ни много ни мало 3,5 тысячи, приведем в полный порядок", - сказал он журналистам.

Пресс-служба мэра уточняет, что на юге Москвы в районах Орехово-Борисово Северное и Южное, где проживает порядка 275 тысяч человек, должныя привести в порядок сразу несколько улиц, включая Шипиловский проезд, Борисовский проезд, Елецкую улицу, Тамбовскую улицу, Гурьевский проезд, а также вход в Царицынский парк.

Одним из ключевых объектов благоустройства в Орехово-Борисове станет улица Генерала Белова - крупная местная магистраль протяженностью 2,6 км. Работы по комплексному благоустройству улицы Генерала Белова включают: ремонт 67,3 тыс. кв. м проезжей части и 31,1 тыс. кв. м пешеходных тротуаров; устройство 60,9 тыс. кв. м газонов; замену 75 опор наружного освещения и 110 светильников в существующих опорах наружного освещения на современные энергосберегающие светодиодные, перечислили в пресс-службе.

"В 2024 году правительство Москвы планирует благоустроить свыше 2,5 тысячи объектов, включая 20 крупных общественных пространств в центре и административных округах: Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками, участок набережной от МКАД до Строгинского моста, территории Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов; два участка "Парка Яуза" - вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы (2-й этап)", - напомнили в пресс-службе.

Сергей Собянин Москва Царицынский парк
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