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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

В мэрии Москвы заявили, что летом-23 воздух в городе был чище, чем год назад

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минувшим летом атмосферный воздух в Москве был чище, чем летом 2022 года; сохраняется положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ, сообщил журналистам исполняющий обязанности заместителя мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Прошедшее лето выдалось умеренно теплым, частая смена атмосферных процессов с осадками и усилением ветра обеспечила необходимые условия для интенсивного рассеивания загрязняющих веществ. Наилучшие условия были зафиксированы в июле, когда выпало осадков почти в два раза больше месячной нормы", - сказал он.

По его данным, в целом концентрации основных загрязняющих веществ летом 2023 года оказались ниже предыдущих аналогичных показателей. В частности, концентрации диоксида азота сократились на 12%, взвешенных частиц РМ10 - на 22%, РМ2,5 - на 21%.

"Контролю состояния воздуха уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме в столице работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена современным высокоточным оборудованием. В долгосрочной динамике сохраняется положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ",- сказал Бирюков.

Он напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и успешно функционируют 15 автоматических станций контроля.

Петр Бирюков Подмосковье
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