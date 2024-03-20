В параде 9 мая на Красной площади примут участие более 9 тысяч военнослужащих

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В военном параде, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет на Красной площади в Москве 9 мая, примут участие свыше 9 000 человек и 75 единиц боевой техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу

"В этом мероприятии будут задействованы более 9 000 человек и 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация Воздушно-космических сил", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России в среду.

Министр обороны сообщил, что в этом году военные парады пройдут в 28 городах страны.

"В них примут участие свыше 50 000 человек и около 1 000 образцов вооружения и военной техники", - отметил он.

"В состав пешей колонны включены полки, батальоны, роты по видам и родам войск Вооруженных Сил, расчеты участников специальной военной операции, суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцев, военнослужащих-женщин, казаков и сводный военный оркестр", - добавил Шойгу.