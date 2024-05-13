Начало плановых отключений горячей воды в Москве перенесли на 20 мая

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Плановые отключения горячей воды в Москве в рамках подготовки городской системы водоснабжения к будущему отопительному сезону начнутся с 20 мая из-за похолодания в начале месяца. Об этом сообщил в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с низкими температурами воздуха и возобновлением с 6 мая подачи тепла в жилые дома и объекты соцсферы ежегодные плановые отключения горячей воды в этом году стартуют с 20 мая", - цитирует Бирюкова портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, отключение горячей воды – это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать.

Ранее Бирюков сообщал, что отключения горячей воды в столице начнутся с 14 мая.

"Сейчас работа информационных ресурсов для проверки дат отключений по конкретным адресам временно приостановлена. Уточненный график отключений горячей воды в ближайшие дни будет опубликован на портале mos.ru и на официальном сайте ПАО "МОЭК", - отмечается в сообщении.

Корректировка графика не скажется на продолжительности отключений горячей воды, которая не превысит 10 дней. При этом все работы пройдут в полном объеме и завершатся в установленные сроки, то есть до 25 августа, добавили в мэрии.

Максимальный срок отключения горячей воды в столице – до 10 дней при законодательном нормативе 14 дней. "Обойтись без отключений невозможно: для качественного функционирования любой системы необходимо периодически проводить профилактические мероприятия", - говорится в релизе.

По данным мэрии, в общей сложности гидравлические испытания затронут более 18 тыс. км городских тепловых сетей. К отопительному сезону в Москве подготовят свыше 74 тыс. зданий, в том числе больше 34 тыс. жилых домов.