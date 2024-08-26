В Москве начались температурные испытания тепловых сетей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Москве 26 августа начались температурные испытания тепловых сетей, это последний этап их подготовки к отопительному сезону, сообщили в пресс-службе ПАО "МОЭК".

"В период с 26 по 31 августа на магистральных тепловых сетях ПАО "МОЭК" проходят испытания на максимальную температуру теплоносителя - таким образом проверяется готовность нести повышенную нагрузку на оборудование в пики зимних холодов. Температурные испытания являются финальным этапом подготовки системы теплоснабжения Москвы к отопительному сезону 2024/2025 года", - говорится в сообщении.

Испытания пройдут на 9 тысячах км магистральных тепловых сетей и позволят выявить потенциально ненадежные участки, необнаруженные при гидравлических испытаниях.

Отключение горячего водоснабжения при этом не требуется.

До этого "МОЭК" провела гидравлические испытания тепловых сетей.

"В общей сложности проведены проверки и необходимые ремонты на 9 тысячах км магистральных трубопроводов и 9,2 тысячи км разводящих трубопроводов. Подача горячего водоснабжения возобновлена для 74 тысяч зданий, в том числе в 34 тысяч жилых домов", - отметили в компании.