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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

В Москве укрупнят избирательные участки

Всего в городе образуется 1440 участков вместо 2058

В Москве укрупнят избирательные участки
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Центризбирком России утвердил постановление, в соответствии с которым в Москве укрупнят несколько избирательных участков.

"В Москве (после укрупнения) будет работать 1 440 избирательных участков и примерно 5 300 избирателей будет на каждом избирательном участке", - сказал на заседании ЦИК докладчик, зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Он предложил образовать 587 избирательных участков с численностью более 3 тысяч избирателей. В презентации, которую продемонстрировал Реут, отмечается, что всего до укрупнения избирательных участков в столице их было 2 058. Целью укрупнения он назвал оптимизацию избирательных комиссий, уменьшение нагрузки на образовательные учреждения, а также сокращение расходов.

Член ЦИК Людмила Маркина подчеркнула, что укрупнение избирательных участков в Москве напрямую связано с внедрением и применением таких современных технологий, как ДЭГ.

"Это развитие технологичности избирательного процесса и избирательных процедур голосования, это ежегодное количество москвичей, голосующих дистанционно и, как следствие, это уменьшение нагрузки на наших коллег в участковых избирательных комиссиях при использовании электронного списка избирателей", - отметила она.

ДЭГ Дмитрий Реут Мосгоризбирком Центризбирком Москва Людмила Маркина
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