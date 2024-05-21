Кандидатам в Мосгордуму нужно будет собрать подписи 3% избирателей округа

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком утвердил количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы на предстоящих в сентябре выборах. Для этого будет нужно собрать подписи 3% от всех избирателей округа, сообщил журналистам зампредседателя МГИК Дмитрий Реут.

"По закону 3% от количества избирателей, указанных в округе. У нас средняя норма представительства в округе - это 169 тысяч. (...). Примерно 5 тысяч подписей должен собрать каждый кандидат по каждому округу", - сказал Реут.

21 мая Мосгоризбикром решил создать рабочую группу по приему и проверке документов, представляемых избирательными объединениями, выдвинувшими списки кандидатов в депутаты Мосгордумы по одномандатным избирательным округам.

Кроме того, МГИК принял постановление о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов при проведении выборов в Мосгордуму.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее сообщила, что единый день голосования пройдет 8 сентября. Запланированы выборы различного уровня, в том числе выборы депутатов Мосгордумы.