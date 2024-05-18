Интервалы на МЦК временно увеличат рано утром и поздно вечером с 18 мая

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов временно изменится на Московском центральном кольце (МЦК) рано утром и поздно вечером с 18 мая.

Как ранее сообщили в столичном департаменте транспорта, с 18 мая интервалы движения будут временно увеличены до 11-27 минут утром с 6 до 8 часов и вечером с 22 до полуночи.

В остальное время интервал движения поездов сохранен. В дептрансе отметили, что увеличение интервалов необходимо для пропуска поездов дальнего следования через пути МЦК на время реконструкции Ленинградского направления.