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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:51

Движение будет закрыто на Садовом кольце 18 мая из-за велофестиваля

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Движение для транспорта будет временно закрыто на Садовом кольце 18 мая в связи с проведением Московского весеннего велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо".

Как ранее сообщили в столичном департаменте транспорта, движение будет временно закрыто: с 00:01 до 17:00 на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), Большой Пироговской улице (от Зубовской улицы до улицы Еланского) и в проезде Девичьего Поля (от улицы Плющиха до Зубовской улицы).

Движение будет также недоступно с 7:00 на Садовом кольце в каждом направлении и на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Садового кольца). Движение будет открываться по мере прохождения велоколонны.

Кроме того, парковка будет запрещена: с 00:01 17 мая до окончания мероприятия на Зубовской улице, Большой Пироговской улице и в проезде Девичьего Поля, а также с 00:01 18 мая до окончания мероприятия на Садовом кольце.

Садовое кольцо Зубовская улица Дашкова переулок
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