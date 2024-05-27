Шестеро участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы выдворены из РФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Нагатинский суд Москвы привлек к административной ответственности и выдворил из РФ шестерых фигурантов массового конфликта со стрельбой, произошедшего на юге столицы.

"По результатам изучения материалов дел и протоколов об административных правонарушениях, в отношении Машарифзоды Д.С., Камолова Ж.Ж.у., Гусейнова Н.Ф.о., Курбанова М.А.у., Ражабова С.Д., судом принято решение о назначении им административного штрафа в размере 5 тыс. руб., Солаевк И.Б.у. в размере 7 тыс. руб., с административным выдворением всех шестерых с территории РФ путем принудительного контролируемого выезда", - сообщили в суде.

Шестеро правонарушителей признаны виновными по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил пребывания в РФ).

По данным МВД, вечером 21 мая на Медынской улице в московском Бирюлево произошел конфликт между двумя группами граждан, "в результате которого один из участников конфликта нанес оппонентам ножевые ранения, а также произвел несколько выстрелов, предположительно из травматического пистолета, после чего участники скрылись с места происшествия".

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее четверо обвиняемых в хулиганстве были арестованы Чертановским судом Москвы на два месяца.