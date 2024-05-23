Московский мотофестиваль снова перенесли

Чтобы мотопарад не пересекся с последним звонком 25 мая, его перенесли на 26 мая

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Московский мотофестиваль решили перенести с субботы 25 мая на воскресенье 26 мая, поскольку в субботу во всех школах страны пройдет последний звонок, сообщил городской Департамент транспорта.

"Последние дни получаем сообщения от мотоциклистов и москвичей с просьбой перенести дату Московского мотофестиваля. 25 мая во всех школах страны для выпускников прозвучит последний звонок, и их родителям важно быть рядом в такой день. Мы прислушались к вашим просьбам и приняли решение перенести Мотофестиваль на один день - на 26 мая (воскресенье). Место встречи и старта не меняются", - объяснили чиновники.

Расписание мотофестиваля остается прежним: сбор гостей и участников заезда - в 09:00, старт мотоколонны - в 12:00, развлекательная программа - до 18:00.

Для мотопарада будут перекрывать движение по внешней стороне Садового кольца и отдельным улицам.

С 11:40 будет временно закрыто движение на улице Косыгина от дома 30, строение 3 по улице Косыгина до Воробьевского шоссе, на Воробьевском шоссе от улицы Косыгина до Бережковской набережной, Бережковской набережной от Воробьевского шоссе до набережной Тараса Шевченко, Дорогомиловской улице в районе Бородинского моста и на Бородинском мосту Смоленской улице от Бородинского моста до Садового кольца, а также на внешней стороне Садового кольца.

Движение будут восстанавливать по мере прохождения мотоколонны.

Кроме того, движение будет закрыто: с 8:00 до 12:00 по одной крайней правой полосе на Университетском проспекте в районе Университетской площади; с 8:30 до 18:30 на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до дома 28, строение 22 до улицы Косыгина; а также на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

Парковка будет запрещена: с 00:01 24 мая до окончания мероприятия на улице Косыгина и на Университетской площади; с 00:01 25 мая до окончания мероприятия на улице Косыгина, Бережковской набережной и на съезде с Бородинского моста на набережную Тараса Шевченко.

Первоначально мотофестиваль планировали провести 11 мая, но из-за плохой погоды его решили перенести на 25 мая.