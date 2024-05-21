В Москве 25 мая для мотофестиваля перекроют внешнюю часть Садового кольца

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Москве 25 мая с утра будут перекрывать движение по внешней стороне Садового кольца и отдельным улицам на время проведения Московского мотофестиваля и мотопробега, сообщил городской Департамент транспорта со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

С 11:40 будет временно закрыто движение на улице Косыгина от дома 30, строение 3 по улице Косыгина до Воробьевского шоссе, на Воробьевском шоссе от улицы Косыгина до Бережковской набережной, Бережковской набережной от Воробьевского шоссе до набережной Тараса Шевченко, Дорогомиловской улице в районе Бородинского моста и на Бородинском мосту Смоленской улице от Бородинского моста до Садового кольца, а также на внешней стороне Садового кольца.

Движение восстановят по мере прохождения мотоколонны.

Кроме того, движение будет закрыто: с 8:00 до 12:00 по одной крайней правой полосе на Университетском проспекте в районе Университетской площади; с 8:30 до 18:30 на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до дома 28, строение 22 до улицы Косыгина; а также на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

Парковка будет запрещена: с 00:01 24 мая до окончания мероприятия на улице Косыгина и на Университетской площади; с 00:01 25 мая до окончания мероприятия на улице Косыгина, Бережковской набережной и на съезде с Бородинского моста на набережную Тараса Шевченко.

Первоначально мотофестиваль планировали провести 11 мая, но из-за плохой погоды его решили перенести.