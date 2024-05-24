В Москве на следующей неделе потеплеет до 29 градусов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Летняя погода установится в Москве на следующей неделе, температура днем будет держаться выше 20 градусов, во второй половине недели столбики термометров поднимутся до плюс 29, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"К Москве приближается центр циклона, и это будет очень сильно сказываться на температуре. Малооблачная погода, уже завтра температура будет около плюс 25 градусов, а послезавтра - плюс 25 - плюс 27. В воскресенье облачности не будет, но сильный прогрев солнечными лучами будет вызывать так называемые "термики", когда быстро возникают облака и местами проходит небольшой дождь, но очень кратковременный, и сразу после - солнце", - сказал Вильфанд.

В воскресение во время кратковременного дождя также возможна гроза, добавил он.

В понедельник, по прогнозам, в столичном регионе будет небольшое похолодание из-за изменения циркуляции воздушных масс. Днем воздух прогреется до плюс 21 - плюс 23, по области будет плюс 20 - плюс 25. Также прогнозируется небольшая облачность.

"Со вторника начинается замечательная погода - небольшая облачность и температура во вторник плюс 21 - плюс 26, а в среду уже днем плюс 23 - плюс 28. И дальше, с четверга по воскресенье, с 30 мая по 2 июня, однородный режим очень теплой погоды - ночью плюс 11 - плюс 16, днем плюс 24 - плюс 29. Местами кратковременный дождь. Очень летняя погода", - сказал Вильфанд.