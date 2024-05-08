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Температура в мире повысится минимум на 2,5 градуса в этом веке

По данным The Guardian, за последние четыре года средняя температура в мире возросла на 1,2 градуса

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Ведущие климатологи мира ожидают, что в этом столетии по сравнению с доиндустриальным уровнем температура на Земле возрастет как минимум на 2,5 градуса по Цельсию, вызвав катастрофические последствия для планеты и человечества, следует из результатов опроса экспертов, который в среду опубликовала газета The Guardian.

Почти 80% опрошенных высказали мнение, что температура воздуха повысится не менее чем на 2,5 градуса по Цельсию. Около 50% респондентов ожидают, что температура возрастет как минимум на три градуса по Цельсию.

Только 6% заявили, что температура повысится не более чем на утвержденный на международном уровне предел в 1,5 градуса.

Многие респонденты представляют "полу-антиутопическое" будущее, в котором человечество ждут голод, конфликты и массовая миграция, вызванные тепловыми волнами, природными пожарами, наводнениями и бурями, интенсивность и частота которых значительно превысят те, которые уже случались.

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Опрошенные эксперты отметили, что чувствуют безысходность, ярость и страх в связи с "неспособностью властей предпринять какие-либо действия, несмотря на то, что у них есть явные научные доказательства" грядущей климатической катастрофы.

Почти две трети респондентов указали на отсутствие политического стремления государств решить проблему повышения температуры. 60% опрошенных также возложили вину за усугубление климатической ситуации на следование корпоративным интересам, в том числе развитие индустрии ископаемого топлива.

Многие упоминали о неравенстве и неспособности помочь бедному населению, не подготовленному к изменяющимся климатическим условиям.

Большинство респондентов подчеркнули, что, как бы сильно ни повысилась температура, необходимо продолжить борьбу за сохранение климата, так как это "уменьшит человеческие страдания".

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Согласно данным The Guardian, за последние четыре года средняя температура в мире возросла на 1,2 градуса по Цельсию.

С 2018 года The Guardian обратилась "ко всем ведущим авторам докладов и рецензентам" Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Изданию удалось связаться с 380 экспертами из 843.

Ранее сообщалось, что 2023 год стал вторым самым жарким в истории после 2016 года. Метеорологи предсказывали, что как минимум один год из следующих пяти станет рекордно жарким, а также что средняя температура воздуха в мире повысится на 1,5 градуса. При этом Парижское соглашение 2015 года предусматривает задачу ограничения роста общемировой температуры на Земле отметкой в 1,5 градуса по Цельсию до 2050 года.

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