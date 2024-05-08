Температура в мире повысится минимум на 2,5 градуса в этом веке

По данным The Guardian, за последние четыре года средняя температура в мире возросла на 1,2 градуса

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Ведущие климатологи мира ожидают, что в этом столетии по сравнению с доиндустриальным уровнем температура на Земле возрастет как минимум на 2,5 градуса по Цельсию, вызвав катастрофические последствия для планеты и человечества, следует из результатов опроса экспертов, который в среду опубликовала газета The Guardian.

Почти 80% опрошенных высказали мнение, что температура воздуха повысится не менее чем на 2,5 градуса по Цельсию. Около 50% респондентов ожидают, что температура возрастет как минимум на три градуса по Цельсию.

Только 6% заявили, что температура повысится не более чем на утвержденный на международном уровне предел в 1,5 градуса.

Многие респонденты представляют "полу-антиутопическое" будущее, в котором человечество ждут голод, конфликты и массовая миграция, вызванные тепловыми волнами, природными пожарами, наводнениями и бурями, интенсивность и частота которых значительно превысят те, которые уже случались.

Опрошенные эксперты отметили, что чувствуют безысходность, ярость и страх в связи с "неспособностью властей предпринять какие-либо действия, несмотря на то, что у них есть явные научные доказательства" грядущей климатической катастрофы.

Почти две трети респондентов указали на отсутствие политического стремления государств решить проблему повышения температуры. 60% опрошенных также возложили вину за усугубление климатической ситуации на следование корпоративным интересам, в том числе развитие индустрии ископаемого топлива.

Многие упоминали о неравенстве и неспособности помочь бедному населению, не подготовленному к изменяющимся климатическим условиям.

Большинство респондентов подчеркнули, что, как бы сильно ни повысилась температура, необходимо продолжить борьбу за сохранение климата, так как это "уменьшит человеческие страдания".

Согласно данным The Guardian, за последние четыре года средняя температура в мире возросла на 1,2 градуса по Цельсию.

С 2018 года The Guardian обратилась "ко всем ведущим авторам докладов и рецензентам" Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Изданию удалось связаться с 380 экспертами из 843.

Ранее сообщалось, что 2023 год стал вторым самым жарким в истории после 2016 года. Метеорологи предсказывали, что как минимум один год из следующих пяти станет рекордно жарким, а также что средняя температура воздуха в мире повысится на 1,5 градуса. При этом Парижское соглашение 2015 года предусматривает задачу ограничения роста общемировой температуры на Земле отметкой в 1,5 градуса по Цельсию до 2050 года.