Основные ограничения движения из-за забега "Зеленый марафон" сняты

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Основные ограничения движения, введенные на ряде центральных набережных и улиц Москвы в связи с проведением забега "Зеленый марафон", сняты, сообщили в субботу в столичном департаменте транспорта.

"Временные перекрытия сохраняются на: улицах Ильинка, Варварка, Большом Москворецком мосту", - говорится в его телеграм-канале.

Ранее департамент сообщал, что ряд центральных набережных и улиц будет недоступен для движения 1 июня в связи с проведением забега "Зеленый марафон".