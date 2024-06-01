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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

Основные ограничения движения из-за забега "Зеленый марафон" сняты

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Основные ограничения движения, введенные на ряде центральных набережных и улиц Москвы в связи с проведением забега "Зеленый марафон", сняты, сообщили в субботу в столичном департаменте транспорта.

"Временные перекрытия сохраняются на: улицах Ильинка, Варварка, Большом Москворецком мосту", - говорится в его телеграм-канале.

Ранее департамент сообщал, что ряд центральных набережных и улиц будет недоступен для движения 1 июня в связи с проведением забега "Зеленый марафон".

Москва Зеленый марафон
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