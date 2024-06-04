Дептранс Москвы опроверг информацию о сбое на серой ветке столичного метро

По данным ведомства, на станции "Боровицкая" высадили пассажиров из поезда и убрали его с линии для проверки

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - На станции московского метрополитена "Боровицкая" высаживали пассажиров из одного поезда, который был убран с линии для проверки, движение поездов осуществляется по графику, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии в графике. Информация о сбое не соответствует действительности. Ранее на "Боровицкой" высаживали пассажиров из одного поезда, его убрали с линии для проверки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала. После кратковременной остановки поезда продолжили движение в нормальном режиме.

Ранее в СМИ появилась информация о сбое на серой ветке метро. В районе станции метро "Боровицкая" остановился состав после звука хлопка. Пассажиры метро сообщали о технической неисправности состава.