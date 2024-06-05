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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:37

На зеленой ветке московского метро пассажиров высадили из вагонов для проверки поезда

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В московском метро на станции "Каширская" Замоскворецкой линии утром в среду высадили пассажиров из одного поезда, поезд затем убрали с линии для проверки, движение по линии идет по графику, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.

"Ранее на "Каширской" высаживали пассажиров из одного поезда, его убрали с линии для проверки. Несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала. После кратковременной остановки поезда продолжили движение в нормальном режиме", - говорится в сообщении.

Утром пассажиры метро рассказывали журналистам о сбое на зеленой ветке и об увеличенных интервалах между поездами. На платформах собирались толпы, объявлений по громкой связи от сотрудников метро не было, говорили очевидцы.

Накануне днем похожая ситуация случилась на Серпуховско-Тимирязевской линии. Очевидцы сообщили, что на станции "Боровицкая" остановился состав, начался сбой в движении. В пресс-службе дептранса затем информацию о сбоя опровергли и рассказали, что на "Боровицкой" высаживали пассажиров из одного поезда, который был убран с линии для проверки.

Дептранс Москва Московский метрополитен
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