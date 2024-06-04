Два человека пострадали в результате стрельбы на севере Москвы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия на Костромской улице на севере Москвы, двум прохожим потребовалось медпомощь, сообщает во вторник столичная прокуратура.

"По предварительным данным, в результате выстрелов предположительно из пневматического оружия из окна квартиры жилого дома двум прохожим - мужчине и женщине - потребовалась медицинская помощь", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что неизвестный также стрелял в сторону общественного транспорта.

В надзорном ведомстве заявили, что "ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", а также установление лица, открывшего стрельбу, и привлечение его к ответственности находятся на контроле у прокуратуры.

В свою очередь столичный департамент транспорта сообщил, что пострадавших среди пассажиров транспорта в результате ЧП нет, люди в безопасности.

"В результате инцидента на Костромской улице, в районе дома 70к1 по Алтуфьевскому шоссе, повреждены элементы остекления транспортного средства", - говорится в телеграм-канале департамента.

На данный момент перекрыт участок на Костромской улице. На месте работают оперативные службы города.

В пресс-службе московского управления СКР журналистам сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемого в совершении преступления ищут, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, заявили в пресс-службе.