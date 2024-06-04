Подозреваемый в стрельбе на севере Москвы задержан

Обстановка у жилого дома на улице Костромская в Москве, где произошла стрельба Фото: Мобильный репортер/АГН "Москва"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе на севере Москвы, сообщает пресс-служба МВД России.

"Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что неизвестный произвел выстрелы из пневматического оружия, в результате чего телесные повреждения получили два человека. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника в его квартире", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия найдена и изъята пневматическая винтовка, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В прокуратуре Москвы также добавили, что межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента.

"По предварительным данным, в результате выстрелов предположительно из пневматического оружия из окна квартиры жилого дома двум прохожим - мужчине и женщине - потребовалась медицинская помощь. Также выстрелы были в сторону общественного транспорта", - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия на Костромской улице в Москве.