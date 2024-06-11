Выпускные у школьников в Москве пройдут 28 и 29 июня

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Школьные выпускные пройдут 28 и 29 июня в Москве, традиционный городской выпускной состоится в Парке Горького, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"Мероприятие начнется вечером в пятницу и продлится до 06:00 субботы", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, для гостей в Парке Горького подготовлена программа с концертами, интерактивными площадками и спортивными мероприятиями. Парк будет открыт только для выпускников и их сопровождающих. Проход - по индивидуальному браслету с QR-кодом.

"Ожидается, что городской выпускной посетят порядка 40 тыс. человек", - отметил мэр.