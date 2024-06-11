Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Выпускные у школьников в Москве пройдут 28 и 29 июня

Выпускные у школьников в Москве пройдут 28 и 29 июня
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Школьные выпускные пройдут 28 и 29 июня в Москве, традиционный городской выпускной состоится в Парке Горького, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

МоскваВыпускник из Подмосковья набрал 300 баллов на ЕГЭЧитать подробнее

"Мероприятие начнется вечером в пятницу и продлится до 06:00 субботы", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, для гостей в Парке Горького подготовлена программа с концертами, интерактивными площадками и спортивными мероприятиями. Парк будет открыт только для выпускников и их сопровождающих. Проход - по индивидуальному браслету с QR-кодом.

"Ожидается, что городской выпускной посетят порядка 40 тыс. человек", - отметил мэр.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве за ночь выпало до 20% месячной нормы осадков

В Москве за ночь выпало до 20% месячной нормы осадков

В мэрии Москвы готовятся к двум дням ливней

В мэрии Москвы готовятся к двум дням ливней

В Москве в ближайшие три дня будут дожди с грозами

В Москве в ближайшие три дня будут дожди с грозами

Легкомоторный самолет аварийно сел на шоссе в подмосковном Лыткарино

Расписание движения поездов на Ярославском направлении изменится в июне

Расписание движения поездов на Ярославском направлении изменится в июне

На D3 не будет движения в ночные часы из Москвы в область в будни с 10 по 28 июня

Собянин рассказал об эксперименте по биометрической идентификации иностранцев

В расширение транспортного хаба в Подмосковье инвестируют 6 млрд рублей

Детское учреждение загорелось на территории ВДНХ

Ливень и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайший час

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });