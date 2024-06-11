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Выпускник из Подмосковья набрал 300 баллов на ЕГЭ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Первым учащимся, получившим высший балл по трем предметам при сдаче единого госэкзамена в Московской области, в этом году стал выпускник из городского округа Лыткарино, сообщил губернатор региона во вторник.

"Саша Ноздрачев из Лыткарино - первый 300-балльник в Подмосковье. Поздравляю! Саша набрал высший балл по русскому языку, математике и химии", - написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на сегодняшний день в Московской области 18 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов по двум предметам, еще 485 человек получили максимальную оценку по одному предмету.

Губернатор напомнил, что каждому мультистобалльнику выплатят по 100 тысяч рублей, еще по 150 тысяч рублей получат учителя, которые подготовили двух и более стобалльников.

Ранее сообщалось, что при сдаче ЕГЭ в 2023 году выпускники из Подмосковья получили более 600 стобалльных результатов, еще 37 - набрали высший балл по двум предметам, трое - по трем.

Подмосковье ЕГЭ
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