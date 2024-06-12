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Движение поездов на участке МЦД-2 и МЦД-4 приостановлено

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Движение поездов на второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) в сторону Подольска, на МЦД-4 - в сторону Апрелевки приостановлено, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе МЖД.

"Из-за мощного грозового фронта сегодня в 16:10 на станции Москва-Товарная-Курская были повреждены элементы контактного провода над путями МЦД-2 и МЦД-4. В результате чего в настоящее время приостановлено движение поездов на МЦД-2 в сторону Подольска, на МЦД-4 - в сторону Апрелевки", - сказали в пресс-службе.

На месте работает бригада энергетиков. Отмечается, что принимаются все необходимые меры для скорейшего возобновления движения.

Москва МЦД-2 МЦД-4 МЖД
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