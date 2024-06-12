Движение поездов на участке МЦД-2 и МЦД-4 восстановлено

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Движение поездов на МЦД-2 в сторону Подольска и на МЦД-4 в сторону Апрелевки восстановлено, сообщили в среду в МЖД.

"Железнодорожники завершили работы по восстановлению элементов контактного провода на станции Москва-Товарная-Курская, поврежденного из-за сильной грозы. Движение электропоездов МЦД-2 в сторону Подольска и МЦД-4 в сторону Апрелевки возобновлено", - говорится в сообщении.

В МЖД отметили, что сотрудниками принимаются все необходимые меры для скорейшей стабилизации интервалов на МЦД-2 и МЦД-4.

Ранее сообщалось, что движение поездов на МЦД-2 в сторону Подольска, на МЦД-4 в сторону Апрелевки приостановлено из-за повреждения элементов контактного провода над путями МЦД-2 и МЦД-4 на станции Москва-Товарная-Курская, произошедшего из-за мощного грозового фронта.