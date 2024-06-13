В Москве возможны сбои в движении наземного транспорта из-за ливня

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Москве в середине дня начался ливень, из-за него возможны локальные задержки наземного транспорта и изменения маршрутов, предупредил городской Департамент транспорта.

"В Москве сильный ливень - рекомендуем отказаться от поездок на автомобиле и использовать метро. Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - сказано в сообщении.

Пассажиров попросили быть внимательными и слушать объявления водителей.

До этого о том, что сверхинтенсивные осадки в столице продлятся весь день, предупредил Центр организации дорожного движения. В городе возможны также грозы, град и усиление ветра.

Заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков с утра сообщал, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме и что в отдельных районах может выпасть до 20 мм осадков.