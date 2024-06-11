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В Москве за ночь выпало до 20% месячной нормы осадков

В Москве за ночь выпало до 20% месячной нормы осадков
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Москве в ночь на вторник шли дожди, за ночь в городе выпало до пятой части месячной доли осадков, больше всего - в центре, на севере и юго-западе; в комплексе городского хозяйства напомнили, что непогода с дождями, грозой и порывистым ветром в столице сохранится днем во вторник и в среду.

"Наибольшее количество осадков зафиксировано в Северном административном округе (15 мм), Центральном административном округе (13 мм), Юго-Западном административном округе (12 мм)", - говорится в сообщении.

Заммэра города Петр Бирюков предупреждал, что за двое суток в Москве может выпасть свыше 80% месячной нормы осадков.

"Сегодня сильный дождь может сопровождаться грозой, градом, усилением порывов ветра до 18 м/с. Просим горожан по возможности воздержаться от пребывания на улице в непогоду", - сообщили чиновники.

Петр Бирюков Москва
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