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В Москве в четверг местами может выпасть до 20 мм осадков

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Москве, по прогнозу синоптиков, в четверг возможны ливни с грозой и градом, а также сильный порывистый ветер со скоростью до 18 м/с при порывах, в отдельных районах может выпасть до 20 мм осадков, заявил через пресс-службу заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В связи с этим прогнозом городские службы продолжают работать в усиленном режиме.

Горожан он призвал быть внимательными на улице, на укрываться и не парковаться под деревьями. Водителям рекомендовали избегать резких маневров на дорогах.

Петр Бирюков Москва
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