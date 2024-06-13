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Движение транспорта на Клязьминской улице в Москве восстановлено

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Движение по Клязьминской улице в столице, которое было перекрыто в связи с подтоплением проезжей части из-за сверхсильных осадков, восстановлено, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

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"Движение восстановлено на: Клязьминской улице; съезде с Лианозовского проезда на Дмитровское шоссе; Рублевском шоссе в районе дома 26, корпус 1 в сторону области", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в четверг.

Ранее в дептрансе сообщили, что на Клязьминской улице в результате сверхинтенсивных осадков автобус попал в скопление воды; пострадавших нет, пассажиров оперативно эвакуировали.

Москва
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