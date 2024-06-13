На части Проспекта Мира в Москве остановлено движение из-за подтопления дороги

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Движение транспорта остановлено на части Проспекта Мира на северо-востоке Москвы из-за подтопления проезжей части, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции в четверг.

"На северо-востоке Москвы, в районе дома 135 по Проспекту Мира из-за подтопления проезжей части снято движение транспорта под мостом", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на месте происшествия и оказывают водителям помощь.

В ГАИ рекомендовали автомобилистам объезжать данный участок.