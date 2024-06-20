Парки Москвы могут закрыть из-за непогоды в четверг

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Парки Москвы могут быть закрыты из-за прогнозирующихся сильного дождя и ветра, решение об их открытии будут приниматься исходя из ситуации.

"20 июня в городе ожидается гроза, сильный дождь с градом и порывистым ветром до 23 метров в секунду. Парки культуры и отдыха Москвы могут закрыть в связи с ухудшением погоды. Решение об их открытии в дальнейшем будет принято исходя из ситуации", - сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Департамент культуры Москвы также настоятельно рекомендовал воздержаться от посещения парков из-за неблагоприятных погодных условий.