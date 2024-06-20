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В Москве начался мощный ливень, возможны задержки наземного транспорта

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Автомобилистам из-за непогоды в Москве рекомендуют отказаться от поездок на автомобиле и использовать метро, возможны локальные задержки наземного транспорта, а маршруты могут быть изменены.

"В Москве сильный ливень - рекомендуем отказаться от поездок на автомобиле и использовать метро. Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - сообщили в столичном департаменте транспорта.

Пассажиров просят быть внимательнее и слушать объявления водителей.

Москва
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