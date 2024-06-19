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Москвичей предупредили о ливне и возможных смерчах в четверг

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сильный ливень, гроза, град и шквалистый ветер прогнозируется в Москве с 3 часов ночи, днем возможно формирование смерчей, москвичей просят быть внимательными и осторожными и, по возможности, не находиться на улице.

"Завтра нас ожидает очередное испытание экстремальными погодными условиями. 20 июня с 3 часов ночи до 22 часов вечера местами по городу ожидаются гроза, сильный ливень. Также возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18-23 м/с. С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей, что особенно опасно", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он попросил москвичей быть внимательными и аккуратными, по возможности не находиться на улице.

Москва
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