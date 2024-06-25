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Дождь и сильный ветер ожидаются в Москве до конца дня

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта призвал москвичей быть аккуратными на дорогах из-за дождя и сильного ветра, которые прогнозируются в Москве до конца дня.

"По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве до конца дня ожидаются дождь и сильный ветер. Будьте аккуратны за рулем: избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале департамента.

В дептрансе призвали не отвлекаться на телефон во время движения, а также не оставлять автомобиль и не стоять вблизи деревьев и шатких конструкций.

Москва
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