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В мэрии Москвы готовятся к двум дням ливней

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В столичном регионе 11 и 12 июня ожидается резкое ухудшение погоды, ливни и сильный ветер, городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В понедельник в городе несколько раз шел дождь. По прогнозу, во вторник и среду ситуация должна осложниться.

"Резкое ухудшение погоды ожидается сегодня после 22:00. За ближайшие двое суток может выпасть свыше 80% месячной нормы осадков", - предупредил Бирюков.

Ливневый дождь будет сопровождаться градом, грозой, усилением порывов ветра до 17 м/с.

В комплексе городского хозяйства попросили горожан по возможности не выходить на улицу в непогоду. "Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - отмечается в сообщении.

Петр Бирюков ЖКХ Москва
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