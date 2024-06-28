Движение на ряде улиц и набережных в центре Москвы временно закроют 30 июня

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Несколько улиц и набережных в центре столицы будут временно недоступны для движения 30 июня в связи с проведением велогонки La Strada, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

С 7:00 до 16:00 нельзя будет проехать по улице Лужники. В этот же период поочередно будет перекрываться движение на Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Гончарной, Краснохолмской, Саввинской, Ростовской и Смоленской набережных. Кроме того, движение для транспорта закроют на Малом Устьинском мосту.

На участках временных ограничений будет запрещена парковка с 00:01 30 июня до окончания мероприятия.

С 8:00 29 июня до 20:00 30 июня на участке улицы Лужники будет закрыто по одной правой полосе движения в каждом направлении.