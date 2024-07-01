Отреставрирован первый небоскреб Москвы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Москве завершилась реставрация восьмиэтажного доходного дома купца Афремова, который можно считать первым небоскребом города, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

"Доходные дома во многом сформировали облик и настроение центральной части Москвы. К началу ХХ века на территории столицы их насчитывалось более 500. Из 283 доходных домов, признанных памятниками архитектуры, отреставрировано более 80, и эта работа продолжается. Сейчас на реставрации, например, Саввинское подворье, по доходному дому Левина идет разработка проекта, а в доходном доме купца Афремова совсем недавно завершилась комплексная реставрация", - рассказал руководитель департамента Алексей Емельянов.

Дом купца Федора Афремова расположен по адресу Садовая-Спасская улица, дом 19, корпус 1. Это объект культурного наследия регионального значения.

Дом был построен в стиле модерн в 1904 году по проекту архитектора Осипа Шишковского. Он стал первым восьмиэтажным зданием в Москве - его высота составляла 35 метров. До него самым большим считался доходный дом Троицкого подворья на Ильинке, в ротонде которого было шесть этажей. Именно с появлением дома Афремова в лексикон горожан начали входить слова "небоскреб" и "тучерез". Самым высоким в Москве дом Афремова был недолго - через несколько лет Эрнст-Рихард Нирнзее построил в Большом Гнездниковском переулке построили 10-этажный дом.

Доходные дома возводили или перестраивали по принципу многоквартирных, а помещения в них сдавались в аренду. В Москве первые доходные дома появились в период с 1785 по 1790 год. С начала 1911 по 1915 год их появилось особенно много - 195 зданий. Застройка в то время была в основном малоэтажной, поэтому появление высотных и массивных доходных домов внесло значительные изменения в архитектурный облик города. К 2017 году эти здания составляли почти половину жилой площади в Москве.

После революции доходные дома национализировали и сделали из них коммунальные квартиры. Один из таких доходных домов - Саввинское подворье, построенное в неорусском стиле на деньги Саввино-Сторожевского монастыря. Сейчас в нем идут ремонтно-реставрационные работы. В советское время этот дом был передвинут с красной линии Тверской улицы глубоко во двор, а на его прежним месте была построена сталинская многоэтажка.

Еще одно здание привилегированной категории - дом страхового общества "Россия" на Сретенке, где сейчас реставрируют фасады.