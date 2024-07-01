Сотни людей не могут добраться домой из-за сбоя на Казанском направлении МЖД

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Как минимум сотни людей не могут уже в течении трех часов добраться домой в область и из региона в столицу из-за сбоя в движении на казанском направлении Московской железной дороги (МЖД), передает корреспондент "Интерфакса".

Так, корреспондент агентства выехал с Казанского вокзала в сторону станции Голутвин в 17:50, однако по состоянию на 21:30 электричка смогла доехать только до станции Загорново. Скорость поезда минимальная, остановки составляют от 15 до 30 минут.

Машинист по громкой связи сообщил, что "произошел обрыв контактного провода, и отправление задерживается на неопределенное время".

Все это время, сообщает корреспондент, не дают информации о том, сколько это продлится, у людей нет воды, многие нервничают.

В свою очередь, родственник другого корреспондента "Интерфакса" добиралась из Коломны в сторону Москвы в электричке, которая остановилась недалеко от города Белозерский.

Как сообщила родственница, более полутора часов людей выводили из поезда через две открытые двери в голове состава, одна из них в кабине машиниста. После чего они пешком добирались до города, где в течение почти двух часов стоят на станции и вокзальной площади.

При этом таксисты взвинтили цены на свои услуги в связи с образовавшейся ситуацией. В Белоозерском таксистов нет, сообщила родственница корреспондента.

Корреспондент "Интерфакса", находящийся в электричке, стоящей в сторону области, сообщает, что при попытке вызова такси через крупных агрегатов, предлагаются цены выше 2 тысяч рублей за расстояние в 20 километров.

Ранее в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) "Интефаксу" сообщили, что остановка состава по техническим причинам произошла на участке Фаустово-Бронницы.

"На Казанском направлении в сторону Москвы задерживаются несколько поездов дальнего пригорода из-за остановки состава по техническим причинам на участке Фаустово - Бронницы. К нему уже прибыли специалисты", - говорится в сообщении.

Отмечалось, что движение будет организовано по соседнему пути в обе стороны. В пресс-службе подчеркнули, что данный инцидент не влияет на движение поездов на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3). "Вместе с МЖД принимаем меры для ввода в график", - отметили в ЦППК.

Ранее Октябрьская железная дорога (ОЖД) сообщила "Интерфаксу", что некоторые пригородные поезда Ленинградского направления ОЖД в сторону Зеленоград-Крюково опаздывают по техническим причинам.