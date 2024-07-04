В Москве подать заявку на голосование бумажным бюллетенем можно до 2 сентября

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Голосование бумажными бюллетенями на сентябрьских выборах депутатов Мосгордумы будет организовано по предварительному заявлению, заявление можно будет подать до 2 сентября; при этом жители столицы получат все возможности для голосования.

Это следует из постановления "О порядке ДЭГ и особенностях голосования в Москве при проведении электронного голосования на выборах в единый день голосования 8 сентября 2024 года", которое Мосгоризбирком принял 4 июля.

"За" проект постановления проголосовали 12 членов МГИК, один член комиссии "против". При этом в постановление будут внесены редакционные технические правки, отметила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Я вижу, что юридически обоснованно, и это состоявшийся факт, возможность соединения в одном голосовании, в одном устройстве, двух форм голосования - дистанционное электронное голосование и электронное голосование", - сказал зампредседателя МГИК Дмитрий Реут.

При этом, по его словам, будет обеспечена реализация активного избирательного права всеми избирателями вне зависимости от того, какую форму голосования человек выберет.

Реут сообщил, что среди нововведений - порядок обращения избирателей с заявлением об отказе в дистанционном голосовании и о получении бумажного избирательного бюллетеня.

"Мы сохраняем для абсолютно всех избирателей в городе Москве все доступные формы голосования. Человек вправе выбрать. Мы никого не принуждаем никаким образом к той или иной форме голосования", - подчеркнул он.

"Если раньше у нас дистанционное голосование носило заявительный характер, то теперь ситуация поменялась. Наоборот, ДЭГ, которое предпочитает подавляющее большинство избирателей, носит беззаявительный характер. Но для того, чтобы предоставить человеку возможность проголосовать с помощью бумажного избирательного бюллетеня, необходимо создать условия, для этого я и предлагаю установить заявительный порядок для такого голосования", - уточнил он.

По его словам, избиратели с 5 августа до 2 сентября смогут обратиться с заявлением в свою территориальную избирательную комиссию о том, что на выборах они будут голосовать с помощью бумажного бюллетеня; либо удобным дистанционном способом через портал mos.ru с 22 июля по 2 сентября.

3 июля ЦИК утвердил порядок электронного голосования на выборах и референдумах, проводимых в стране, а также объяснил разницу между электронным голосованием и дистанционным электронным голосованием. ДЭГ позволяет проголосовать из любой точки мира, при этом периметр для голосования с зарубежных IP в последние два года закрывают; электронное голосование позволяет проголосовать только на избирательном участке.

Комментируя способы голосования зампред ЦИК Николай Булаев тогда отметил, что в Москве 80% избирателей на выборах голосуют либо дистанционно, либо с применением терминалов на избирательном участке. "Москва каждый год печатает бюллетени. Бюллетеней к этим выборам - их тоже должно было быть напечатано более 8 млн штук. По моим подсчетам, это 35 кубов бумаги, из них, как минимум, 33 кубометра бумаги утилизируется. Это не только десятки миллионов рублей, но и деревья", - добавил он.

4 июля ситуацию с ДЭГ и бумажными бюллетенями обсудили и в Москве.

Оговаривая обязанность МГИК обеспечить бумажными бюллетенями всех желающих, Реут предложил организовать такое голосование по предварительной заявке "с учетом востребованности онлайн- и электронного голосования". Выдача бумажных бюллетеней по предварительному заявлению, он сказал, что "это позволит ускорить работу комиссий, тем самым сократив время на посещение участка, а также не печатать бюллетени, которыми уже мало кто пользуется".

В ходе дискуссии Реут предложил начинать прием заявлений за 30 дней до начала выборов. Председатель комиссии Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев предложил принимать заявления и через городской портал mos.ru, причем, начинать за 45 дней до выборов. Также он предложил разрешить подавать заявление на бумажный бюллетень по факту посещения УИК.

Начальник управления по развитию смарт-проектов мэрии Москвы Артем Костырко поддержал предложения коллег из Общественной палаты, отметив, что "в предложении сделать голосование с помощью бумажного бюллетеня заявительным нет технических сложностей. Это также упростит и ускорит голосование на участках".