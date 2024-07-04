Мосгоризбирком предложил выдавать бумажные бюллетени по предварительным заявкам

Это связано с ростом популярности электронного голосования

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Мосгоризбиркоме предложили на сентябрьских выборах в столице организовать голосование бумажным бюллетенем по предварительному заявлению, заверив, что при этом москвичам по-прежнему будут доступны все существующие для голосования способы. Об этом сообщила пресс-служба Общественной палаты Москвы.

"Мы предлагаем, конечно же, дать избирателю возможность выбирать любой удобный именно для него способ голосования (...) Мы, безусловно, принимаем на себя обязанность по обеспечению бумажным бюллетенем каждого желающего избирателя, но с учетом востребованности онлайн- и электронного голосования предлагаем организовать голосование бумажным бюллетенем по предварительному заявлению", - сказал заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут.

Он отметил, что первое общегородское онлайн-голосование в Москве прошло в рамках принятия поправок в Конституцию, когда порядка 20% голосующих выбрали ДЭГ. Спустя три года, на выборах мэра Москвы, электронно проголосовали свыше 80% избирателей.

Комментируя предложение выдавать бумажный бюллетень по предварительному заявлению, Реут сказал, что "это позволит ускорить работу комиссий, тем самым сократив время на посещение участка, а также не печатать бюллетени, которыми уже мало кто пользуется".

"Полагаем, что заявление на голосование с помощью бумажного бюллетеня можно будет подать в территориальной избирательной комиссии. Подачу заявлений в этом случае предлагаю начать за 30 дней до начала выборов", - заключил он.

Председатель Комиссии по развитию гражданского общества и общественного контроля ОП Москвы Вадим Ковалев подчеркнул, что в этом случае важно предусмотреть и более удобный, привычный и понятный всем москвичам способ подачи заявления с помощью mos.ru. "Необходимо дать достаточно времени людям, чтобы они могли принять это решение. Предлагаю открыть подачу заявлений на mos.ru за 45 дней до выборов", - сказал он.

Также он предложил предусмотреть возможность подачи заявления на получение бумажного бюллетеня по факту посещения УИК.

Начальник управления по развитию смарт-проектов мэрии Москвы Артем Костырко поддержал предложения коллег из Общественной палаты, отметив, что "в предложении сделать голосование с помощью бумажного бюллетеня заявительным нет технических сложностей. Это также упростит и ускорит голосование на участках".

"Можно организовать процесс так, чтобы те, кто придет голосовать электронно, напрямую шли к терминалу и не тратили время на формальности с членом УИК. Так можно будет сократить время пребывания на участке и сделать его более удобным. Но нужно понимать, что подав заявку на голосование бумажным бюллетенем, сделать свой выбор с помощью терминала уже не получится. То есть отдать свой голос можно будет только на участке по месту постоянной регистрации", - добавил он.

3 июля на заседании Центризбиркома зампред ЦИК Николай Булаев отметил, что в Москве 80% избирателей на выборах голосуют либо дистанционно, либо с применением терминалов на избирательном участке. "Москва каждый год печатает бюллетени. Бюллетеней к этим выборам - их тоже должно было быть напечатано более 8 млн штук. По моим подсчетам, это 35 кубов бумаги, из них, как минимум, 33 кубометра бумаги утилизируется. Это не только десятки миллионов рублей, но и деревья", - добавил он.