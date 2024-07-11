В Москве на избирательных участках увеличат число терминалов для голосования

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Мосгоризбиркомом планирует на некоторых избирательных участках увеличить количество комплексов для электронного голосования в связи с сокращением участковых избирательных комиссий, сообщила на заседании комиссии председатель МГИК Ольга Кириллова.

"Мы планируем на всех привычных нам участках установить даже большее количество терминалов, потому что у нас количество УИК сократилось, техника высвободилась", - сказала она.

Кроме того, Мосгоризбиркомом утвердил график работы территориальных избирательных комиссий в период приема заявлений избирателей об отказе от участия в электронном голосовании и дистанционном электронном голосовании на выборах в единый день голосования 8 сентября.

"Предлагается утвердить график работы территориальных комиссий по приему указанного заявления с 5 августа по 2 сентября включительно. Понедельник-пятница с 15:00 до 19:00, по субботам - с 10:00 до 14:00", - сказал секретарь МГИК Владимир Попов.

Центризбирком России 19 июня своим постановлением поручил МГИК принять решение о проведении электронного голосования на сентябрьских выборах в столице. 3 июля ЦИК утвердил порядок электронного голосования на выборах и референдумах. 10 июля ЦИК поручил МГИК не позднее 26 июля определить перечень избирательных участков, где на предстоящих в сентябре выборах депутатов Мосгордумы будут использоваться комплексы для электронного голосования.

Замглавы ЦИК Николай Булаев ранее говорил, что новый порядок позволит комиссиям каждого региона самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах исходя из технических возможностей, уровня цифровизации услуг, предпочтений избирателей и других региональных особенностей.

Булаев также объяснил разницу между дистанционным электронным голосование (ДЭГ) и электронным голосованием: ДЭГ позволяет проголосовать из любой точки мира, при этом периметр для голосования с зарубежных IP в последние два года закрывают; электронное голосование позволяет проголосовать только на избирательном участке.

4 июля Мосгоризбирком утвердил порядок электронного голосования на выборах, проводимых в столице. Комиссия приняла постановление, по которому голосование бумажными бюллетенями на выборах депутатов Мосгордумы будет организовано по предварительному заявлению, которое можно подать до 2 сентября; при этом жители столицы получат все возможности для голосования. Таким образом, москвичи смогут проголосовать на выборах дистанционно; через терминалы электронного голосования на избирательном участке; а также при помощи бумажных бюллетеней по предварительному заявлению.